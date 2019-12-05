Новочеркасск, Ростовская область, , 10:27 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области коммунальщики ликвидируют крупный порыв на водоводе. В настоящее время без воды остались сотни жители микрорайонов Октябрьский, Соцгород и Молодежный. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Крупная коммунальная авария произошла на улице Харьковское шоссе в ночь на 5 декабря. На территории Новочеркасского индустриального парка случился порыв водопроводной трубы диаметром 1000 мм.

«С 5:00 мск ведутся работы по ликвидации аварии. Водоснабжение домов, оставшихся в результате ЧП без водоснабжения, возобновится по мере выполнения ремонтных работ», — уточнили в горадминистрации.

ИА REGNUM ранее сообщало, что для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций в зимний период на объектах тепло‑ и водоснабжения на Дону сформирована 1 тыс. 121 аварийная бригада, которая включает более четырех тысяч рабочих и 1 тыс. 149 единиц техники.