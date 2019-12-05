Тбилиси, , 10:33 — REGNUM В центре Тбилиси в ночь на 5 декабря произошло обрушение стены двухэтажного жилого дома, в котором велись реставрационные работы. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, стена рухнула у дома, расположенного на улице Цинамзгришвили. Реставрационные работы там больше месяца проводит Фонд развития Тбилиси.

«Обрушился один из флигелей внутреннего двора, — прокомментировал происшествие директор Фонда развития Тбилиси Сандро Тагонидзе. — Необходимо отметить, что работы начались всего месяц назад и была проведена только расчистка».

Глава фонда подчеркнул, что конструктивные части здания еще не успели затронуть.

Сообщается, что пострадавших нет. Жителей дома до начала реконструкции временно переселили. Ведется выяснение причин обрушения стены.