Самара, , 10:32 — REGNUM Администрация поселка Управленческий в Самаре убрала при реставрации из основания памятника солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, разбитую свастику. Об этом сообщает «Другой город».

По информации издания, чиновники испугались, что разбития на части свастика может быть признана пропагандой фашизма согласно статьи 20.3 КоАП РФ. Кроме этого, чиновники ссылаются на ст. 6 закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941−1945 годов», которая содержит «прямой запрет» на демонстрацию подобных символов.

Открытие стелы в виде клинка, который разрубает свастику, состоялось в 1975 году. Тогда инициатором его установки выступил Куйбышевский моторный завод (в настоящее время обособленное подразделение «Управленческий» ПАО «Кузнецов»).

Памятник и прилегающая к нему территория были отреставрированы в текущем году. А 8 ноября состоялось его торжественное открытие. После реставрационных работ было обнаружено, что клинок теперь просто воткнут в землю.

Заметим, что 2 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Согласно документу, снимается запрет на использование нацисткой атрибутики и символики в случае если такое использование формирует негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды и оправдания нацизма.