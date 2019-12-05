Петропавловск-Камчатский, , 10:20 — REGNUM 4,5 тонны красной икры с Камчатки были сожжены по предписанию Россельхознадзора. Продукция не имела положенных документов, а установить производителя не удалось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Камчатский деликатес обнаружили на нелегальном складе. Ни сертификатов о ветеринарном соответствии, ни маркировок не обнаружили. Икру сожгли.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе мониторинга интернет-сайтов Роспотребнадзор Камчатки выяснил, что поддельную икру и рыбу «с Камчатки» продают по всей России.