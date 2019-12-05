Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 09:59 — REGNUM На Среднем Урале надзорные органы проводят проверку по сообщениям в средствах массовой информации о ненадлежащем теплоснабжении в домах посёлка Студенческий Белоярского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, в посёлке произошла коммунальная авария. Однако после устранения её последствий, тепло в квартиры жителей домов подаётся не в полном объёме. Также вырытая для ремонта прорыва трубы траншея, до сих пор не зарыта и не огорожена.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что сообщения в СМИ о замерзающих жителях домов посёлка Студенческий появились 4 декабря. В администрации посёлка сообщили, что причиной возникших неудобств стала серия коммунальных аварий на теплотрассе и обещают жителям Студенческого сделать перерасчёт в квитанциях по оплате теплоснабжения.