Горно-Алтайск, , 09:57 — REGNUM В Республике Алтай завершился судебный процесс над местным жителем, которого обвиняют в совершении целой серии преступлений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального прокуратуры, 61-летний мужчина из-за ревности ударил свою возлюбленную по голове бутылкой, угрожал убийством, поджёг автомобиль и пытался поджечь ещё один.

При этом подсудимый уже долгое время не жил с женщиной. Однако продолжая страдать из-за неразделённой любви, он пришёл как-то домой к любимой будучи пьяным и ударил её по голове бутылкой водки. Женщине вместе с дочкой удалось выпроводить мужчину из дома.

Позже он решил отомстить предполагаемым поклонникам возлюбленной. Однако пытаясь поджечь автомобиль ухажёра, он в итоге сжёг машину посторонней девушки. Спустя месяц он сделал ещё одну попытку возмездия.

«На этот раз мужчина более тщательно всё спланировал, облачившись в женское платье, он отправился мстить за неразделенную любовь. На этот раз попытка поджога была пресечена случайными прохожими, которые не давали сбежать мужчине до приезда полиции», — сообщили в прокуратуре.

Несмотря на попытки запутать обвинение, суд признал обвиняемого виновным. Судья отправил буйного ревнивца на 3,5 года в колонию общего режима.

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