Красногорск, , 09:57 — REGNUM В Московской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще два пострадали. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло в 6:10 мск на 30-м километре Дмитровского шоссе, где «Лада Гранта» врезалась в отбойник.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне не менее 10 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса, который перевозил 50 пассажиров и ехал из Белоруссии, и грузовика на трассе М-1 в городском округе Одинцово Московской области.

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