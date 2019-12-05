Ульяновск, , 09:51 — REGNUM В Ульяновской области арестован 30-летний мужчина, которого подозревают в разбойном нападении на старушку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, злоумышленник часть похищенных сбережений потерял, другую часть отдал для погашения долга.

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Пострадавшей по делу проходит 82-летняя жительница одного из посёлков Ульяновской области. Оперативникам она сообщила, что злоумышленник проник в её дом и похитил 17 тыс. рублей, мобильный телефон и алкоголь. Под подозрение попал 30-летний мужчина из соседнего посёлка. В ходе разбирательств он сообщил, что на момент совершения преступления был пьян, а для «конспирации лицо закрыл шарфом, при нападении на голову потерпевшей накинул одеяло».

«Часть похищенных денег отдал в счёт погашения долга, а часть потерял, сотовый телефон ввиду незначительной стоимости выкинул, бутылку спиртного выпил», — говорят в полиции.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемый взят под стражу.

Отметим, что ранее в Инзенском районе Ульяновской области была раскрыта серия квартирных краж в селе Новосурск. В ходе расследования было установлено, что потерпевшим принадлежат дома, которые они используют летом. При отсутствии хозяев неизвестный похищал пылесосы, микроволновые печи, электроинструменты, рыболовные снасти. По подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний безработный, который часть похищенного имущества продал, остальное использовал в своем хозяйстве.