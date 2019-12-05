Ульяновск, 5 декабря 2019, 09:51 — REGNUM В Ульяновской области арестован 30-летний мужчина, которого подозревают в разбойном нападении на старушку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, злоумышленник часть похищенных сбережений потерял, другую часть отдал для погашения долга.
Пострадавшей по делу проходит 82-летняя жительница одного из посёлков Ульяновской области. Оперативникам она сообщила, что злоумышленник проник в её дом и похитил 17 тыс. рублей, мобильный телефон и алкоголь. Под подозрение попал 30-летний мужчина из соседнего посёлка. В ходе разбирательств он сообщил, что на момент совершения преступления был пьян, а для «конспирации лицо закрыл шарфом, при нападении на голову потерпевшей накинул одеяло».
По данному факту расследуется уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемый взят под стражу.
Отметим, что ранее в Инзенском районе Ульяновской области была раскрыта серия квартирных краж в селе Новосурск. В ходе расследования было установлено, что потерпевшим принадлежат дома, которые они используют летом. При отсутствии хозяев неизвестный похищал пылесосы, микроволновые печи, электроинструменты, рыболовные снасти. По подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний безработный, который часть похищенного имущества продал, остальное использовал в своем хозяйстве.