Кемерово, , 09:50 — REGNUM На дороге между Новокузнецком и Таштаголомне, далеко от деревни Сосновка, сегодня утром, 5 декабря, столкнулись автокран и углевоз.

Как пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на очевидцев, в результате ДТП автокран вылетел в кювет, а у тягача оторвало кабину.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области, столкнулись автомобили «Скания» и КамАЗ с полуприцепом. 45-летний водитель КамАЗа погиб, второй водитель доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Движение транспорта в обоих направлениях временно ограничено.

По предварительным данным, водитель КамАЗа двигался в сторону деревни Сосновка, второй автомобиль — во встречном направлении.

Сейчас устанавливают обстоятельства и причины аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по статье пять лет лишения свободы.