Владивосток, , 09:30 — REGNUM В Приморских городах Уссурийске и Артёме в один день неизвестные похитили собак крупных пород, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Проблема бродячих собак в Якутии: овчарка и алабай покусали подростка

Были украдены собаки пород Тибетский мастиф и леонбергер — их вывезли на одной и той же машине, предположительно Nissan FUGA темно-синего или черного цвета, что видно на записях с камер видеонаблюдения, пишут очевидцы в сети Instagram. Там же сообщается, что по данному факту написаны заявления в полицию.

Хозяева украденных собак предполагают, что их питомцев похитил житель Уссурийска, которого собаки интересуют исключительно с гастрономической стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии общественники поднимают проблемы бродячих собак: отмечены случаи, когда собаки крупных пород, овчарка и алабай, покусали подростка.