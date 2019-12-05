Оса, Пермский край, , 09:22 — REGNUM В Осинском районе Пермского края вечером 4 декабря произошла автоавария, которая унесла жизни четырех человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Оса-Чернушка. Водитель автомобиля «Киа Рио» не выдержал безопасную дистанцию перед впереди идущим грузовиком. Чтобы не врезаться в него, легковая машина выехала на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Лада Калина».

Три человека скончались на месте происшествия. Еще трое были доставлены в больницу, где скончался еще один человек.

В отношении водителя автомобиля «Киа Рио» возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.