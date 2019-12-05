Тольятти, Самарская область, , 09:23 — REGNUM В Тольятти задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, во время патрулирования улиц города, стражи порядка обратили внимание на мужчину, который вел себя очень подозрительно и пытался убежать, когда заметил сотрудников полиции.

Во время досмотра у мужчины полицейские обнаружили порошкообразное вещество белого цвет и изъяли его. Позже экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком — производным N — метилэфедрона, общим весом 1,160 грамм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ.