Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В Екатеринбурге пропал 11-летний ребёнок. Как сообщили в отделении по связям со СМИ полиции городского УМВД корреспонденту ИА REGNUM, мальчик вышел из дома 30 ноября и с тех пор его местонахождение неизвестно.

В полиции уточнили, что ребёнок вышел из дома в синей куртке, тёмных штанах и берцах. Разыскиваемый мальчик светловолосый, плотного телосложение, его рост 147 см, лицо покрыто веснушками.

Напомним, что в Екатеринбурге также разыскивают 15-летнюю девочку. Она ушла из дома гулять с подругой ещё 1 ноября. С тех пор девочка отвечает на телефонные звонки, но возвращаться домой отказывается.