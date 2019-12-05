Одесса, Украина, , 09:17 — REGNUM Возгорание в одном из учебных корпусов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса могло произойти по причине использования неисправного электрического удлинителя. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации.

«По информации ГосЧС (Госслужба Украины по ЧС — ред.), вероятной причиной (возгорания в Одесском колледже) стал сломанный удлинитель», — говорится в сообщении.

При этом в нем отмечается, что о причинах пожара говорить ещё рано и указывается, что пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже 6-этажного корпуса колледжа.

Кроме этого, в сообщении уточняется, что в настоящее время существует угроза обрушения стен корпуса и потому работники полиции и органов следствия смогут войти в здание только после её устранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в пресс-службе украинской Нацполиции рассказали, что списки пострадавших и пропавших без вести при пожаре в колледже в Одессе увеличились до 29 и 13 соответственно.