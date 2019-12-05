Кабанский район, Бурятия, , 09:06 — REGNUM Предприниматель в Бурятии поплатился за продажу игрушки «Свинка Пеппа на машинке». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кабанского районного суда, иск за нарушение прав на товарный знак подал правообладатель свинки, компания «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед».

«Спорный товар выполнен в виде объемной фигуры с логотипом «PEPPA PIG», схожей до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками», — отметили в суде.

В качестве доказательств истец представил суду товарный чек, с указанием ОГРН индивидуального предпринимателя, сам товар и фотографии. По итогам процесса судья удовлетворил требования правообладателя. Предприниматель теперь должен выплатить компании компенсацию на сумму 20 тыс. рублей. Оспаривать вердикт ответчик не стал.

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