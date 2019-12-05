Хабаровск, , 09:09 — REGNUM Проректор Хабаровской духовной семинарии выпал с лоджии своей квартиры на пятом этаже. Мужчина погиб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В скорую помощь позвонила супруга пострадавшего. Она сообщила, что муж вышел на балкон, а потом каким-то образом упал вниз. Женщина не слышала ни шума, ни криков о помощи. Врачи застали проректора ещё живым, но он скончался по дороге в больницу.

Погибшему было 34 года, у него и его жены есть ребёнок. В Хабаровск он приехал после окончания Московской семинарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье школьник получил сильнейший электроудар на железной дороге. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.