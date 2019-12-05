Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Президента США Дональда Трампа проинформировали о происшествии на военно-морской верфи в Пёрл-Харбор, где в результате стрельбы погибли люди. Об этом говорится в распространённом заявлении Белого дома.

«Президент проинформирован о стрельбе на объединённой базе Пёрл-Харбор — Хикэм», — отметили в администрации США.

Как сообщало ИА REGNUM, о стрельбе на военной базе Пёрл-Харбор в американском штате Гавайи стало известно 4 декабря. Устроивший стрельбу моряк американских ВМС покончил с собой, двое пострадавших скончались.

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