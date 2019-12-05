Синан, , 09:03 — REGNUM 4 декабря в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,6 балла произошло в 17:19 по местному времени в 106 километрах к юго-западу от острова Хыксан, территориально входящего в уезд Синан провинции Чолла-Намдо.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Отметим, что в текущем году на Корейском полуострове было зафиксировано более 70 землетрясений, магнитуда которых была более 2 баллов.