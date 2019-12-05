Амстердам, , 08:35 — REGNUM Голландская полиция предупреждает, что после решения банка ABN Amro о закрытии половины своих банкоматов преступники могут обратить своё внимание на банкоматы других банков.

Модель банкомата, используемого ABN Amro, часто становится целью преступников. В понедельник стало известно, что из 62 ограбленных в этом году банкоматов 50 принадлежало ABN Amro. В полиции полагают, что после закрытия банкоматов ABN Amro преступники вряд ли откажутся от ограбления банкоматов вообще.

Представитель полиции сообщил, что банки принимают много различных мер против ограблений. Однако, по его словам, всему есть предел. В качестве примера он указал на укрепление банкоматов более тяжёлыми материалами. В ответ на это преступники принимают всё более тяжёлую взрывчатку.

В этом году полиция задержала 76 человек в связи с ограблением банкоматов. В 2018 задержанных было 98.