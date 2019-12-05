Барнаул, , 08:28 — REGNUM В Алтайском крае дети, лишившиеся родителей, попадают в приёмные семьи, жилищные условия в которых могут быть ничуть не лучше, чем у социально неблагополучных граждан. Такой вывод можно сделать из слов начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Алтайскому краю Марины Муравьевой, которые цитирует СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По словам Муравьевой, бывает, несколько детей передаются под опеку в семью, проживающую на маленькой жилплощади, а также неподготовленным к бытовым заботам взрослым (не умеют готовить, убирать и заниматься другими бытовыми делами).

«В связи с чем необходимо полноценное обследование кандидатов в опекуны — от проверки жилищно-бытовых условий до психофизического и психологического заключения о состоянии здоровья. И тогда, в совокупности, можно определить — способен ли кандидат воспитывать детей», — подчеркнула Муравьева.

Напомним, об одном таком случае ИА REGNUM информировало в сентябре 2019 г. По результатам журналистского расследования выяснилось, что шестерым детям из приёмной семьи в Заринском районе Алтайского края приходилось работать за еду, жить всем вместе в одной маленькой комнате, выпрашивать одежду, принимать психотропный препарат и быть битыми за любую провинность. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям: п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Ранее алтайские власти признали проблемы в работе с опекунскими семьями, заявив, что на контроле 136 сотрудников органов опеки находятся 8260 детей. Это не могло не сказаться на статистике: с начала 2019 года десять алтайских детей, воспитывающихся в замещающих семьях, стаи объектами сексуальных домогательств, физического насилия со стороны опекунов и попечителей, возбуждено четыре уголовных дела.

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