Благовещенск, , 08:32 — REGNUM В Амурский колледж, где 14 ноября студент расстрелял своих сокурсников, другой учащийся пришёл с оружием, охрана вызвала полицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Студент третьего курса Амурского колледжа сервиса и торговли принёс на занятия пистолет и пытался им напугать сверстников. Приехавшие на вызов полицейские задержали парня и выяснили, что пистолет — игрушечный.

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева заверила, что с нарушителем дисциплины будет проведена разъяснительная беседа и применены меры наказания, пишет «АмурИнфо».

Как сообщало ИА REGNUM, студент третьего курса принёс в Амурский колледж помповое ружьё и устроил стрельбу, в результате которой погиб один человек, ещё трое были ранены, сам он покончил жизнь самоубийством.