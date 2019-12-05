Екатеринбург, , 08:22 — REGNUM В Екатеринбурге утром произошёл пожар в пятиэтажном доме по улице Белинского. Как сообщает информационный портал Е1, в результате сильного задымления пострадал один из жильцов.

Тревожный сигнал на диспетчерский пульт поступил в 06:54 по местному времени. Большинство жителей пятиэтажки эвакуировались самостоятельно, а троих человек вывели из дома спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на данный момент тушение пожара полностью закончено. По предварительным данным, сильное задымление произошло в квартире на четвёртом этаже.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером в Свердловской области произошёл пожар на территории предприятия «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме. В результате возгорания никто не пострадал. Специалисты выясняют причины пожара.

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