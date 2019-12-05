Москва, , 08:21 — REGNUM Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которые подозреваются в причастности к деятельности террористической группировки, об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, среди арестованных — восемь мужчин и одна женщина, все они приезжие из стран СНГ. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Москве и Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, подозреваемых в участии в террористической организации и в содействии ей.

Один из задержанных — 24-летний приверженец радикальных религиозных течений — склонял граждан к тому, чтобы участвовать на территории Сирии в одной из террористических организаций.

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