Уфа, , 08:26 — REGNUM По факту пожара в железнодорожном депо в Уфе, в результате которого два рабочих получили ожоги, возбуждено уголовное дело. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 3 декабря текущего года в здании депо АО «ПромЖД-гарант» во время ремонта тепловоза загорелась газо-воздушная смесь. Двое рабочих были госпитализированы в больницу с ожогами разной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143.

В настоящий момент следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.