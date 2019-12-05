Якутск, , 08:36 — REGNUM В Якутии пойдёт под суд оператор отделения почты в Усть-Майском районе. Женщину обвиняют в хищениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе расследования было установлено, что оператор с начала 2019 года пять месяцев забирала из кассы отделения часть выручки.

По информации прокуратуры, чтобы скрыть воровство, женщина делала поддельные документы, в том числе расходный кассовый ордер о передаче денег в банк. Таким образом ей удалось присвоить 190 тыс. рублей.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал уголовное дело в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии суд вынес приговор начальнику отделения почтовой связи Зеленчукского почтамта за хищение более 3,641 млн рублей. Женщину приговорили к 4,6 годам лишения свободы условно с выплатой ущерба.