Омск, , 08:18 — REGNUM В Омской области проводится доследственная проверка по факту причинения 13-летнему школьнику телесных повреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 декабря в областном следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днём 3 декабря в одной из школ Омской области два друга, сидевшие рядом, мешали вести урок. Учитель пересадила их за разные парты. Один семиклассник, продолжая игру, бросил в другого ручку, а затем встал, чтобы её поднять.

Когда школьник наклонился, его друг шутя толкнул в его сторону стул. Удар пришёлся мальчику в голову. Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас он проходит стационарное лечение. Медики подчеркнули, что школьник пробудет в больнице примерно десять дней. Операция ему не понадобится, так как травма не тяжёлая.

В ходе проверки следствие установит все обстоятельства произошедшего.

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