Найроби, , 08:20 — REGNUM Спасатели обнаружили тело студентки, которая погибла, пытаясь спасти мужчину, тонувшего в вышедшей из берегов реке в столице Кении. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, девятнадцатилетняя Энн Ндуку упала в реку Кандиси в районе Онгата Ронгай, на окраине Найроби во вторник, 3 декабря.

По словам очевидцев, девушка откликнулась на крики о помощи человека, который из последних сил цеплялся за один из недостроенных мостов.

Мужчина выжил, однако его спасительница упала в реку и утонула.

Ее мать, Элизабет Мутуку, рассказала журналистам о том моменте, когда она увидела, что ее дочь упала в реку.

«Я видела, как она борется в воде, и я пыталась спасти ее. Я кричала ей Энн, Энн! Я хотела бросить ей палку, чтобы попытаться вытащить ее. Но река вышла из берегов, ее бросало из стороны в сторону, а потом ее смыло течением», — вспоминает Мутуку.

По словам репортеров, река вышла из берегов после огромного количества осадков, которые обрушились на Кению в понедельник, 2 декабря, и были также отмечены по всей Восточной Африке.

Однако жители утверждают, что за последние два года на этом месте течением унесло более семи человек.

По их словам, старый мост был разобран два года назад, а строительство нового моста так и не было завершено, поэтому они вынуждены использовать ступеньки, чтобы добраться до противоположного берега реки.

Старшая сестра Ндуку Марьям Зеннет заявила, что она обвиняет местные власти в том, что они не смогли достроить мост, который связывает район с главным рынком Ронгай.

«За два года умерло много людей, они сидят и смотрят, как умирают люди. Они приходят и скорбят вместе с вами, но больше ничего не происходит. Сегодня это моя сестра, кто будет следующим? Этот мост — единственный путь для детей, которые идут в школу. Почему они разобрали здесь мост, чтобы начать строительство другого, и не заканчивают его?» — заявила она журналистам.

«Мне очень грустно. Она была будущим лидером или будущим учителем. Потерять такую жизнь из-за моста невообразимо больно», — добавила девушка.