Барнаул, , 08:01 — REGNUM Серьезные недочеты в работе алтайских органов опеки связаны, прежде всего, с нехваткой специалистов, считает начальник отдела охраны прав детства министерства образования и науки Алтайского края Наталья Румянцева, слова который цитирует СУ СК РФ по Алтайскому краю.

«В крае на контроле 136 сотрудников органов опеки находятся 8260 детей, которые проживают в замещающих семьях. Несмотря на то, что специалисты работают системно, у них очень много обязанностей как субъекта профилактики, и по другим вопросам», — заявила чиновница.

По словам Румянцевой, в региональном правительстве настаивают, что главы муниципалитетов должны нести персональную ответственность за каждый факт ненадлежащей профилактики опекаемых семей. Также власти региона считают необходимым усиленное нормативно-правового регулирования в вопросах опеки детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года десять алтайских детей, воспитывающихся в замещающих семьях, стаи объектами сексуальных домогательств, физического насилия со стороны опекунов и попечителей, возбуждено четыре уголовных дела.

Одной из самых громких историй последнего времени стало расследование ИА REGNUM в Заринском районе Алтайского края. Там детям из приёмной семьи приходилось работать за еду, жить вшестером в одной маленькой комнате, выпрашивать одежду, принимать психотропный препарат и быть битыми за любую провинность.

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