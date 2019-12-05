Урумчи, Китай, , 08:01 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в уезде Байчэн Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая около 10:46 по местному времени, сообщили 5 декабря в Китайском сейсмологическом центре (CENC).

Эпицентр толчков залегал на глубине 15 км по координатам 41,73 градуса северной широты и 81,65 градуса восточной долготы. Сильные толчки ощущались в городе Аксу и городском округе. Информации о жертвах или разрушениях не поступало. Эпицентр толчков расположился в 540 ка от столицы Синьцзяна города Урумчи.

В связи с землетрясением объявлен режим экстренной ситуации, спасатели были направлены в места толчков. Всего 74 землетрясение магнитудой более 3 было зафиксировано в радиусе 200 км от нынешнего эпицентра за прошедшие пять лет.

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