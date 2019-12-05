Гонолулу, США, , 07:55 — REGNUM Два человека, получившие ранения в ходе стрельбы на военно-морской верфи Перл-Харбор, погибли. Об этом 4 декабря на пресс-конференции журналистам заявил официальный представитель базы Роберт Чадвик.

Чадвик добавил, что третий пострадавший сейчас находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате инцидента со стрельбой на верфи военно-морской базы Перл-Харбор — Хикэм были ранены трое гражданских лиц. Преступник, открывший огонь, погиб на месте происшествия.

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