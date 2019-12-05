Красноярск, , 07:46 — REGNUM В Красноярском крае пятеро местных жителей предстанут перед судом за незаконную добычу и оборот сибирского осетра, занесённого в Красную книгу России. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 декабря в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Жителей края уличили в незаконных добыче, хранении, перевозке и продаже сибирского осетра и его икры. По данному факты было возбуждено уголовное дело.

Организатором нелегального оборота водных биологических ресурсов стала 42-летняя бизнесвумен. Сибирского осетра в значительном количестве в бассейне реки Енисей сетями добывали двое жителей посёлка Бахта Туруханского района.

Тушки рыбы, её части и икру в Красноярск доставлял член судовой команды пассажирского теплохода. Продукцию хранили в специально оборудованном рефрижераторе, принадлежащем ещё одному члену банды. Реализация осуществлялась в торговых точках, расположенных в аэропорту.

Ущерб водным биологическим ресурсам РФ превысил 760 тыс. рублей. У членов преступной группы изъяли 130 банок с чёрной икрой общим весом 43,7 кг, порядка 80 тушек осетра и его частей общим весом более 400 кг.

Для взыскания ущерба с обвиняемых прокуратура предъявила иск. На имущество и деньги обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Емельяновский районный суд Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, крупную партию ценной рыбы изъяли у контрабандиста в Дагестане.