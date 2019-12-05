Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Как сообщает информационный портал Е1, ДТП произошло в Шадринском переулке вечером 4 декабря.

По предварительным данным дорожной полиции, инцидент произошёл во дворе дома. Мужчина лежал на дороге в тот момент, когда его переехал двигавшийся к парковке автомобиль. От полученных травм гражданин скончался на месте, а водитель скрылся с места ДТП.

По факту гибели человека проводится проверка, и на данный момент сотрудники полиции устанавливают личность скончавшегося мужчины, а также разыскивают водителя автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 декабря в Свердловской области в результате ДТП погибли два человека. Жертвами дорожной аварии стали муж и жена, машина которых столкнулась с грузовым автомобилем на Тюменском тракте.

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