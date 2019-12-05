Биробиджан, , 07:57 — REGNUM На пульт охраны подразделения Росгвардии по Еврейской автономной области в Биробиджане поступил тревожный сигнал из увеселительного заведения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По прибытию на место происшествия наряд вневедомственной охраны выяснил, что в этом заведении один из посетителей, угрожая пистолетом сотрудникам, требовал накормить его бесплатным ужином, после чего скрылся. При отработке прилегающей территории злоумышленник был опознан, но попытался скрыться. Сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего жителя Биробиджана, при нём был обнаружен пневматический пистолет, внешне схожий с боевым пистолетом Макарова.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Росгвардии вмешались в конфликт сотни вахтовиков, устроивших дебош в поезде. Правоохранители установили зачинщиков и сняли 10 человек с поезда, следовавшего из Нерюнгри в Новосибирск.