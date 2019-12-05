Южно-Сахалинск, , 07:38 — REGNUM На Сахалине, на трассе Красногорск — Углегорск скопилась пробка из более, чем 50 автомобилей. Они ждут, когда будет открыто движение по дороге, остановленное во время циклона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Трасса закрыта с 4 декабря. В ближайшем населённом пункте — селе Красногорск — развернут ПВР, водителям также предлагают горячий чай и кофе. Пробка уже растянулась на полтора километра.

Многие стоят на трассе с 4 декабря и ночевали в машинах или ПВР. Циклон постепенно уходит с Сахалина. Открыть трассу власти планируют в середине дня 5 декабря, если это будет возможно по погодным условиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря, огромная автомобильная пробка скопилась на территории ближайшего материкового соседа Сахалина — порта Ванино. Паромная переправа была закрыта из-за непогоды.