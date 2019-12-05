Сретенск, Забайкальский край, , 07:22 — REGNUM Авария, которая унесла жизни 19 пассажиров автобуса, слетевшего с моста в Сретенском районе Забайкальского края, послужила причиной, по которой в Сретенске создан единый консультационный центр по оформлению пакета документов на выплаты пострадавшим в ДТП.

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Кефера, общая сумма выплат составит порядка 25−27 миллионов рублей. Эти деньги будут выделены из резервного фонда правительства региона.

Семьям погибших предстоит выплатить по одному миллиону рублей, а пострадавшим, состояние которых оценивалось специалистами как тяжелое, — по 400 тысяч рублей. Те, кто в результате аварии получил травмы средней степени тяжести, получат по 200 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, страшная авария в Забайкалье произошла 1 декабря 2019 г.

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