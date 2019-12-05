Хабаровск, , 07:22 — REGNUM Начало чартерных перевозок по маршруту Хабаровск (РФ) — Фуюань (КНР), которое было запланировано на 4 декабря, не состоялось. Хабаровский оператор не смог уладить все условия с китайской принимающей стороной. Рейсы должна осуществлять авиакомпания «Аврора», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА» Хабаровский край сегодня», первый рейс в Фуюань из Хабаровска перенесён на 9 декабря. Рейсы будут выполнять самолёты канадского производства «Дэш-8» вместимостью до 70 пассажиров. В 2018 году стоимость турпутёвки Хабаровск — Фуюань — Хабаровск с ночевкой в гостинице обходилась жителю края всего в 5 тыс. рублей — значительную часть стоимости компенсировали власти китайского города Фуюань. Сколько будет стоить путёвка сейчас, какова будет китайская компенсация — пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, после закрытия речной навигации на Амуре перевозки из Хабаровска в Фуюань осуществляются с помощью авиации. Рейсы выполняет авиакомпания «Аврора».