Барнаул, , 07:11 — REGNUM Несмотря на то, что в Алтайском крае количество преступлений против детей в приемных семьях не превышает число таких преступлений в кровных семьях, имеют место случаи истязания опекаемых детей, жестокого с ними обращения. К такому выводу пришли в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Следователи признали, что в этих случаях не исключены факты, когда такие несовершеннолетние становятся объектами сексуальных домогательств, физического насилия со стороны опекунов и попечителей.

«В 2019 году по находившимся в производстве четырём уголовным делам указанной категории пострадали 10 детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в замещающих семьях. Все несовершеннолетние пострадали от действий опекунов», — сказано в официальной информации СКР.

Напомним, публикация ИА REGNUM о шестерых приёмных детях в Заринском районе Алтайского края, с которыми весьма жестоко обращались и унижали несколько лет, стала поводом для проведения прокурорской проверки. Следователи подтвердили, что им приходилось работать за еду, жить вшестером в одной маленькой комнате, выпрашивать одежду, принимать психотропный препарат и быть битыми за любую провинность. Практически сразу было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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