Екатеринбург, , 07:02 — REGNUM В Екатеринбурге в конце рабочей недели и предстоящие выходные ожидается потепление. По данным синоптиков, уже 6 декабря температура воздуха днём поднимется до плюс 2 градусов тепла.

В выходные, 7 и 8 декабря температура воздуха днём будет на уровне ноля градусов, а в понедельник, 9 декабря, также выше ноля.

Как сообщила информационному порталу Е1 главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, температура воздуха в предстоящие выходные и первые дни следующей недели будет выше нормы на 5−7 градусов. Она уточнила, что потепление на Урал принесёт атлантический воздух.

Отметим, что по долгосрочным прогнозам синоптиков настоящие зимние морозы (от 20 градусов и ниже) придут на Урал в последнюю неделю перед Новым годом.