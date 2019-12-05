Курильск, Сахалинская область, , 06:57 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы у берегов Курил, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 178 километрах от Курильска, который находится на острове Итуруп. Глубина очага составила 35 километров. Информации о возможных разрушениях и жертвах не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне землетрясение магнитудой 5,3 произошло на востоке от курильского острова Кунашир. Глубина залегания очага составляла 12 километров. Пострадавших и разрушений не было, угроза цунами не объявлялась.

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