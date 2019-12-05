Хабаровск, , 07:02 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении АО «Хабаровский аэропорт» по жалобе авиаперевозчика — авиакомпании «Аврора». Аэропорт Хабаровска уличили в нарушении законодательства о конкуренции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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УФАС установило, что АО «Аэропорт Хабаровска» устанавливал сборы за техническое обслуживание воздушных судов, не выписывал сотрудникам авиакомпании пропуска для проведения предполётной подготовки, не пропускал автотягачи для буксировки самолётов. Всё это, как установило ведомство, ведёт к нарушению конкуренции, мешает удешевлению стоимости полётов для пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аврора» обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о возмещении 38 млн рублей, которые власти региона задолжали перевозчику за осуществленные перевозки пассажиров по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск.