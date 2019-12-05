Благовещенск, , 06:24 — REGNUM Следственными органами по факту госпитализации из аквапарка 9-летнего мальчика возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приамурью.

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, группа несовершеннолетних в количестве пяти человек в сопровождении двоих взрослых посетили аквапарк, расположенный в городе Благовещенск. 9-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, зашёл в плавательный бассейн, где, не умея плавать, начал тонуть и погрузился на дно, где находился значительный промежуток времени до того, как был извлечён из воды инструктором-спасателем аквапарка. Ребёнок в состоянии комы вследствие длительной асфиксии доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, из аквапарка города Благовещенск в областную больницу был доставлен ребёнок с признаками утопления.