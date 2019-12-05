Фучжоу, Китай, , 06:09 — REGNUM Четыре человека пропали без вести в результате крушения рыбацкой лодки в водах близ восточной китайской провинции Фуцзянь утром 5 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Рыбацкая лодка с 17 людьми на борту потерпела крушение близ полуострова Гулэй города Чжэнчжоу в 6:43 по местному времени. Тринадцать человек были спасены и еще четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести по данным на 9:00, сообщили в Фуцзяньской администрации морской безопасности.

В провинциальном морском поисков-спасательном центре инициирована чрезвычайная ситуация. Несколько вертолетов и судов присоединились к поисково-спасательной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в устье реки Миньцзян у берегов провинции Фуцзянь затонуло тайваньское судно. Часть экипажа пропала без вести.

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