Славянка, , 06:21 — REGNUM В Хасанском районе Приморья егеря природоохраны на территории национального парка «Земля леопарда» остановили браконьеров с незаконно добытыми охотничьими трофеями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Установлено, что в районе реки Верхняя Нарва на территории нацпарка «Земля леопарда» госинспекторы охраны природы с поличным задержали двоих нарушителей, которые не успели спрятать охотничий трофей. При себе у мужчин было два мешка с мясом дикого животного. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, пять граждан КНДР осуждены в Приморье за браконьерство: незаконным промыслом они занимались в прибрежных районах.