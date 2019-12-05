Владивосток, , 06:08 — REGNUM Госавтоинспекция Владивостока привлекла к ответственности пятерых любителей дрифта, своими действиями лишавших жителей города сна и покоя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморского края.

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За текущий месяц сотрудниками ГИБДД Владивостока выявлены и привлечены к административной ответственности пятеро любителей дрифта. В отношении уличных гонщиков составлены административные материалы по статье 8.23 КоАП РФ. Кроме того, по представлению Госавтоинспекции Владивостока в районе кольца Третьей Рабочей и в районе кольца Фуникулера произведена установка искусственной неровности.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель, устроивший опасный дрифт на Исаакиевской площади, наказан штрафом за нарушение правил дорожного движения.