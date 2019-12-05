Куньмин, Китай, , 05:48 — REGNUM Подтверждена гибель двенадцати человек в результате обрушения строящегося автомобильного тоннеля в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Десять пострадавших были доставлены в больницу для оказания помощи, из них семеро находятся в стабильном состоянии. Инцидент произошел в 17:21 по местному времени 26 ноября на выезде из строящегося автомобильного тоннеля в уезде Фэнцин города Линьцан.

Более 700 спасателей приняли участие в поисково-спасательных работах после инцидента. Поиски были завершены, причины обрушения до сих пор выясняются.

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