Находка, Приморский край, , 05:50 — REGNUM Скандально известной «китовой тюрьмой», расположенной в бухте Средняя на юге Приморья, снова заинтересовалась прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В этот раз объектом интереса стало содержание 6 детёнышей моржей, состояние которых вызывает у экологов серьёзные опасения. По словам зоозащитников, моржата находятся в ужасных условиях — их содержат без доступа к солнечному свету, в маленьких бассейнах металлического ангара, из которого постоянно доносятся душераздирающие крики. Из-за сильного стресса детёныши отказываются от еды. Экологи обратили на них внимание, во время транспортировки на волю белух и пообещали разобраться в ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье после длительной эпопеи, все животные, содержавшиеся в «китовой тюрьме», выпущены в естественную природную среду.