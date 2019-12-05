Чанша, Китай, , 05:42 — REGNUM Взрыв на фабрике фейерверков в провинции Хэбэй центральной части Китая унес жизни семерых человек и ранил еще 13, сообщает агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел в 7:50 по местному времени 4 декабря на фабрике в городе Люян, где осуществлялось нелегальное производство взрывоопасной продукции. Все раненые были отправлены в госпиталь на медицинское лечение. Место происшествия было закрыто, а руководство компании было доставлено в местное отделение полиции. Началось расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, на фабрике по производству бобов к северо-востоку от Пекина 3 декабря прогремел взрыв, жертвами которого стали по меньшей мере четыре человека. Отметим также, что фейерверки — неотъемлемая часть всех китайских праздников, особенно — Нового года.

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