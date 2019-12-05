Гонолулу, США, , 05:21 — REGNUM Стрельба произошла на военно-морской верфи Перл-Харбор на американских Гавайях, сообщает Hawaii News Now.

Сообщается, что в результате стрельбы погиб один человек, еще трое получили ранения. Отмечается, что среди раненых были и мирные жители. По словам очевидцев, в результате стрельбы погиб и сам злоумышленник. По последним данным, ситуация взята под контроль. Причин и обстоятельств инцидента пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября произошла стрельба возле школы в американском штате Вашингтон. В результате произошедшего пострадали два человека, их госпитализировали.

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