Якутск, 5 декабря 2019, 05:20 — REGNUM В Якутии установились сильные морозы — минус 45 и ниже. В северных районах отменены уроки в школах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По информации синоптиков, в Оленекском районе — 44 градуса, в Верхоянском районе — минус 47, Булунском, Оймяконском и Жиганском районах — 48, в Батагае и Нере — минус 49.
В Якутске — минус 37 градусов. На побережье Арктики — позёмки, температура воздуха ночью — 42 — — 47, днём — — 37 — — 42, в центральных районах — — 33 — — 38, на юго-западе — — 8 — — 13°.
Как сообщало ИА REGNUM, в новой школе в селе Кюсюр Булунского района Якутии, которую 3 декабря торжественно открыл глава республики Айсен Николаев, уже на следующий день отменили уроки из-за низких температур.