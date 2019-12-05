Благовещенск, , 05:00 — REGNUM Участившиеся случаи неполучения своего багажа после прилёта из Благовещенска в Москву отмечают многие жители Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Последний подобный случай массового неполучения багажа произошёл во вторник, 3 декабря, когда пассажиры, прилетевшие в столицу авиакомпанией «Уральские авиалинии» не смогли получить свой багаж.

В аэропорту Благовещенска разъяснили, что отказ в перевозе багажа происходит по причине перегруза самолёта рейса U6−350 следующего по маршруту Игнатьево (Благовещенск) — Домодедово (Москва) и заверили, что груз в дальнейшем направляется в Москву другими рейсами или остаётся на хранении в аэропорту. В настоящее время накопилось 69 мест багажа, пишет ПортАмур.

В самой авиакомпании признали существование такой проблемы, извинились за неудобства, однако, косвенно обвинили и самих пассажиров, не обратившихся в службу розыска багажа.

Как сообщало ИА REGNUM, участившиеся случаи утери багажа авиакомпаниями — перевозчиками, заставили обратить на эту проблему Генпрокуратуру.